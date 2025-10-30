Mittelhessen: Landkreis GIESSEN: Mutmaßlicher Ladendieb kommt in Untersuchungshaft+In der Gaststätte nicht benommen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Gießen: Die Klau-Tour eines 28-jährigen Wohnsitzlosen endete in Untersuchungshaft.

Zunächst hatte eine Mitarbeiterin eines Supermarktes den 28-Jährigen am Montag (27. Oktober) beim Diebstahl erwischt und ihm anschließend ein Hausverbot erteilt. Nur wenige Stunden später kehrte er dorthin zurück und eine Mitarbeiterin sprach ihn auf das Verbot an. Daraufhin entblößte er sich. Die Angestellten riefen die Polizei und brachten den 28-Jährigen ins Büro.

Während die Streife im Filialbüro die Anzeige aufnahm, zog sich der 28-Jährige auf einmal aus. Er reagierte zunehmend aggressiver, so dass sie ihm die Polizisten Handschellen anlegen mussten. Plötzlich verschlechterte sich sein Gesundheitszustand und die Ordnungshüter forderten wegen des mutmaßlichen medizinischen Notfalls einen Rettungswagen und einen Notarzt an. Zur ärztlichen Untersuchung lösten die Polizisten dem Festgenommen die Handschellen. Offensichtlich hatte er den Notfall nur vorgetäuscht - er riss sich die Sonden vom Körper und versuchte zu fliehen. Als die Ordnungshüter ihn stoppten, trat er nach ihnen und biss einem Kollegen ins Bein. Auf der Fahrt zur Dienststelle bespuckte und beleidigte er das Streifenteam. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Wohnsitzlose einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 28-Jährige sitzt nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Gießen: In der Gaststätte nicht benommen

Nachdem zwei Gäste sich in einer Gaststätte in der Marburger Straße nicht benehmen konnten, sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Das Duo befand sich am Montagabend gegen 20.50 Uhr in der Gaststätte. Nach ersten Erkenntnissen kam es offenbar zunächst zu einem Streit zwischen den beiden Männern und dem Personal. In der Folge griff einer an das Gesäß einer 41-jährigen Mitarbeiterin und der andere Mann beleidigte eine 49-jährige Kundin. Beim Verlassen der Gaststätte trat einer gegen die Tür und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 450 Euro. Die Beiden flüchteten in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei hat gegen das unbekannte Duo drei Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Einer hatte fast eine Glatze und könnte aus dem kroatischem oder serbischen Raum stammen.

Seine Begleitung war männlich, etwa 1,85 Meter groß und hatte einen leicht trainierten Körperbau. Er hatte schwarze, kurz rasierte Haare. Ihm sollen Zähne an der Seite gefehlt haben. Er trug ein olivfarbenes Basecap und einen dunklen Hoodie. Zudem könnte er möglicherweise auch aus dem kroatischen oder serbischen Raum stammen.

Wer hat den Vorfall in der Gaststätte in der Marburger Straße am Samstagabend beobachtet? Wem sind die Männer aufgefallen, nachdem sie die Gaststätte verlassen hatten?

Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 entgegen.

