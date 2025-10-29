Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Schusswaffengebrauch bei Verkehrskontrolle - Polizist und Angreifer schwerverletzt

Giessen (ots)

Aßlar - Bechlingen: Die Polizei ist derzeit in Aßlar-Bechlingen im Einsatz.

Gegen 20.30 Uhr führte eine Funkstreife der Polizei eine Verkehrskontrolle in der Hauptstraße durch. Der 29-jährige Fahrer des kontrollierten Pkw wollte sich der Kontrolle entziehen und fuhr direkt auf einen Polizisten zu.

Nach dem jetzigen Kenntnisstand wurde der Polizist von dem Fahrzeug angefahren und schwerverletzt. Währenddessen machte er von seiner Schusswaffe Gebrauch und schoss auf den im Lahn-Dill-Kreis lebenden Angreifer. Dieser wurde ebenfalls schwerverletzt.

Beide werden in Krankenhäusern behandelt.

Die genauen Hintergründe und der Tatablauf werden derzeit ermittelt. Das Hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Guido Rehr, Pressesprecher

