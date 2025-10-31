Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Einbruch in Elektrogeschäft + Übung von Polizeifliegerstaffel an Windenergieanlage +

Giessen (ots)

Haiger: Einbruch in Elektrogeschäft

Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Donnerstag (30.10.2025), 19:15 Uhr und Freitag (31.10.2025), 08:30 Uhr in ein Elektrofachgeschäft "Hinterm Graben" in Haiger ein. Die Täter erbeuteten verschiedene Elektroartikel. Der Wert der gestohlenen Gegenstände ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Dillenburg in Verbindung zu setzen (Tel.: 02771 9070).

Haiger: Übung von Polizeifliegerstaffel an Windenergieanlage

(pa) Am Dienstag, den 04.11.2025 findet im Windpark Haiger (nördlich Kalteiche) eine gemeinsame Übung der Polizeifliegerstaffel Hessen und der Berufsfeuerwehr Wiesbaden statt. Geübt wird unter anderem das Verbringen von Höhenrettern auf eine Windenergieanlage mittels Polizeihubschrauber sowie die Personenrettung von einer Anlage. Im Rahmen der Übung wird ein entsprechend erhöhtes Flugaufkommen im Bereich Haiger wahrzunehmen sein.

Zum Hintergrund:

Mehrmals im Jahr finden an wechselnden Örtlichkeiten Übungen der Polizeifliegerstaffel statt, die den Einsatz der Rettungswinde zum Schwerpunkt haben. Dabei wird das Zusammenwirken mit Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr Wiesbaden sowie der Bergwacht Hessen intensiv geübt, um im Bedarfsfall anspruchsvollen Einsatzszenarien professionell zu begegnen. (HPE)

Tobias Schwarz, Pressesprecher

