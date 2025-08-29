Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Exhibitionismus - Mann belästigt Radfahrerin

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (28.08.2025) passierte eine 30-jährige Radfahrerin um 15:00 Uhr die Einmündung Bahnhofstraße / Kurfürstenstraße in Herford. Auf einer dortigen Mauer saß ein Mann, der seine Hose heruntergelassen hatte und an seinem Glied manipulierte. Es soll sich um einen älteren Herrn mit grauen Haaren gehandelt haben. Dieser war zur Tatzeit u.a. mit einem blauen Pullover bekleidet. Die Radfahrerin verständigte die Polizei. In Tatortnähe konnten die Beamten eine Person antreffen, auf die die vorliegende Personenbeschreibung zutraf. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Da es sich bei der Tatörtlichkeit um einen hoch frequentierten Geh- und Radweg handelt, der den Innenstadtbereich mit dem Bahnhof verbindet, erscheint es wahrscheinlich, dass weitere Personen auf den Mann aufmerksam geworden sind. Mögliche Geschädigte oder Tatzeugen werden daher gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 bei der Polizei Herford zu melden.

