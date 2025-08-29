Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - 15-Jähriger verletzt

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstag (28.08.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Mofa-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Zweiradfahrer befuhr um 12.35 Uhr den Ortsieker Weg in Herford, aus Richtung Mindener Straße kommend, in Fahrtrichtung Bismarckstraße. Aufgrund einer Unachtsamkeit geriet er auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort mit einem verkehrsbedingt wartenden Pkw zusammen. Der 15-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese werden mit mindestens 1000,- Euro beziffert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell