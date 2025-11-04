Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher an der Wilhelmstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am frühen Montagabend (03.11.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Wilhelmstraße ein. Die Täter nutzten ein Zeitfenster zwischen 17.15 - 19.15 Uhr. Der Tatort liegt zwischen der Hagemannstraße und der Pixeler Straße. Die Einbrecher schlugen ein Fenster ein. Aus den Wohnräumen wurden zwei hochwertige Handtaschen sowie eine geringe Menge Bargeld gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

