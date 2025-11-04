PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach 34-Jährigem aufgehoben

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Steinhagen (MS) - Der 34-Jährige aus Steinhagen, der seit Montagnachmittag (03.11.) aus dem St.-Elisabeth-Hospital in Gütersloh vermisst war, konnte im privaten Umfeld angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

