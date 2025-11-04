POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach 34-Jährigem aufgehoben

Gütersloh (ots) - Verl (MK) - Am frühen Sonntagabend (02.11., 18.45 Uhr) stürzte ein 71-jähriger Verler mit einem Pedelec auf der Bahnhofstraße und verletzte sich dabei schwer. Der Mann befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Eichendorffstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad und kam zu Sturz. Zeugen verständigten die Polizei und den Rettungsdienst und kümmerten sich ...

