POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung nach 34-Jährigem aufgehoben
Gütersloh (ots)
Gütersloh/ Steinhagen (MS) - Der 34-Jährige aus Steinhagen, der seit Montagnachmittag (03.11.) aus dem St.-Elisabeth-Hospital in Gütersloh vermisst war, konnte im privaten Umfeld angetroffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wurde eingestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell