Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht unfallbeteiligten Renault-Fahrer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Montagmorgen (03.11., 07.45 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Spexarder Straße/ Sundernstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Junge auf einem E-Scooter leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr der 15-Jährige den Geh- und Radweg der Spexarder Straße in Richtung Avenwedde und beabsichtigte die Einmündung Sundernstraße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen Renault die Sundernstraße in Richtung Einmündung. Als der Renault-Fahrer nach rechts auf die Spexarder Straße abbiegen wollte, kollidierte er mit dem E-Scooter-Fahrer.

Beide Unfallbeteiligten unterhielten sich darauf. Der Renault-Fahrer erkundigte sich nach dem Befinden des Jugendlichen. Nachdem dieser bestätigte, dass alles in Ordnung sei, setzte der Renault-Fahrer seine Fahrt fort. Ein Personalienaustausch fand nicht statt. Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte der 15-Jährige seine Verletzung.

Der Beschreibung nach war der Autofahrer etwa 30 - 35 Jahre alt und hatte eine dünne Statur. Er hatte kurze, braune Haare, die zur Seite gegelt waren. Zudem trug der mann einen Bart und eine Brille.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den beschriebenen, bislang unbekannten Autofahrer? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell