Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Eschstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Dienstagnachmittag (03.11.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eschstraße ein. Die Täter nutzten ein Zeitfenster zwischen 14.30 - 16.30 Uhr. Der Tatort liegt nahe der Rietberger Straße. Zunächst hebelten die Einbrecher die Hauseingangstür auf, um dann die geschlossene Wohnungstür mit geringem Aufwand zu öffnen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell