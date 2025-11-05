PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Eschstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Dienstagnachmittag (03.11.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eschstraße ein. Die Täter nutzten ein Zeitfenster zwischen 14.30 - 16.30 Uhr. Der Tatort liegt nahe der Rietberger Straße. Zunächst hebelten die Einbrecher die Hauseingangstür auf, um dann die geschlossene Wohnungstür mit geringem Aufwand zu öffnen. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 15:25

    POL-GT: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagmorgen (04.11., 05.55 Uhr) stürzte ein 59-jähriger Mann aus Herzebrock-Clarholz mit seinem S-Pedelec auf der trocknen aber laubbedeckten Fahrbahn im Kreisverkehr Blessenstätte/ Unter den Ulmen. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Mann anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:05

    POL-GT: Polizei sucht unfallbeteiligten Renault-Fahrer

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Montagmorgen (03.11., 07.45 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Spexarder Straße/ Sundernstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Junge auf einem E-Scooter leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr der 15-Jährige den Geh- und Radweg der Spexarder Straße in Richtung Avenwedde und beabsichtigte die Einmündung Sundernstraße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 14:35

    POL-GT: Am Kirchplatz - Einbruch in das Pfarrbüro

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Einbrecher haben sich in der Zeit von Sonntag auf Montag (02.11., 10.15 Uhr - 03.11., 09.15 Uhr) gewaltsam Zutritt in das Pfarrbüro der Kirchengemeinde St. Christina verschafft. Nachdem die Täter ein Außenfenster aufgehebelt hatten und im Inneren zwei weitere Fenster eingeschlagen hatten, durchsuchten sie das Büro nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren