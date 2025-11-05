PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall: E-Scooterfahrer flüchtete

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (RB), Am Mittwochnachmittag gegen 16:05 Uhr ereignte sich in Rheda-Wiedenbrück, Röttekenstraße / Reinkeweg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw (grauer BMW) und einem E-Scooter. Der Pkw befuhr die Röttekenstraße aus Richtung Pixeler Straße kommend in Richtung Wilhelmstraße. Ein E-Scooterfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße Reinkenweg aus Richtung Pixeler Straße in Richtung Röttekenstraße. An der Kreuzung Röttekenstraße / Reinkenweg fuhr der Fahrer des E-Scooters ungebremst in die Kreuzung ein und missachtete die Vorfahrt des BMW-Fahrers. Der E-Scooter fuhr ungebremst seitlich in den BMW. Hierbei wurden die beiden Türen beschädigt. Weiterhin zersplitterte die Seitenscheibe der hinteren Tür. In einem kurzen Gespräch der beiden Unfallbeteiligten, gab der E-Scooterfahrer an, dass es ihm gut gehen würde und flüchtete im nächsten, unbeaufsichtigten Moment in Richtung Ems, noch bevor die Polizei verständigt werden konnte.

Beschreibung des E-Scooterfahrers:

männlich, ca.12-14 Jahre, komplett schwarz bekleidet, dunkle Haare (an den Seiten kurz rasiert), trug eine Tasche/Rucksack bei sich und hatte an der Unfallstelle Schienbeinschoner verloren.

Die Polizei bittet um Hinweise nach dem flüchtigen E-Scooterfahrer, insbesondere da nicht auszuschließen ist, dass die Person verletzt ist.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:05

    POL-GT: Tageswohnungseinbruch an der Eschstraße

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Dienstagnachmittag (03.11.) brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eschstraße ein. Die Täter nutzten ein Zeitfenster zwischen 14.30 - 16.30 Uhr. Der Tatort liegt nahe der Rietberger Straße. Zunächst hebelten die Einbrecher die Hauseingangstür auf, um dann die geschlossene Wohnungstür mit geringem Aufwand zu öffnen. ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:25

    POL-GT: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagmorgen (04.11., 05.55 Uhr) stürzte ein 59-jähriger Mann aus Herzebrock-Clarholz mit seinem S-Pedelec auf der trocknen aber laubbedeckten Fahrbahn im Kreisverkehr Blessenstätte/ Unter den Ulmen. Der verständigte Rettungsdienst brachte den Mann anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum. Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:05

    POL-GT: Polizei sucht unfallbeteiligten Renault-Fahrer

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am Montagmorgen (03.11., 07.45 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Spexarder Straße/ Sundernstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 15-jähriger Junge auf einem E-Scooter leicht verletzt wurde. Zuvor befuhr der 15-Jährige den Geh- und Radweg der Spexarder Straße in Richtung Avenwedde und beabsichtigte die Einmündung Sundernstraße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren