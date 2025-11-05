Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall: E-Scooterfahrer flüchtete

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (RB), Am Mittwochnachmittag gegen 16:05 Uhr ereignte sich in Rheda-Wiedenbrück, Röttekenstraße / Reinkeweg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw (grauer BMW) und einem E-Scooter. Der Pkw befuhr die Röttekenstraße aus Richtung Pixeler Straße kommend in Richtung Wilhelmstraße. Ein E-Scooterfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt die Straße Reinkenweg aus Richtung Pixeler Straße in Richtung Röttekenstraße. An der Kreuzung Röttekenstraße / Reinkenweg fuhr der Fahrer des E-Scooters ungebremst in die Kreuzung ein und missachtete die Vorfahrt des BMW-Fahrers. Der E-Scooter fuhr ungebremst seitlich in den BMW. Hierbei wurden die beiden Türen beschädigt. Weiterhin zersplitterte die Seitenscheibe der hinteren Tür. In einem kurzen Gespräch der beiden Unfallbeteiligten, gab der E-Scooterfahrer an, dass es ihm gut gehen würde und flüchtete im nächsten, unbeaufsichtigten Moment in Richtung Ems, noch bevor die Polizei verständigt werden konnte.

Beschreibung des E-Scooterfahrers:

männlich, ca.12-14 Jahre, komplett schwarz bekleidet, dunkle Haare (an den Seiten kurz rasiert), trug eine Tasche/Rucksack bei sich und hatte an der Unfallstelle Schienbeinschoner verloren.

Die Polizei bittet um Hinweise nach dem flüchtigen E-Scooterfahrer, insbesondere da nicht auszuschließen ist, dass die Person verletzt ist.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell