Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Entstehungsbrand Dach an der Herscheider Straße

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Plettenberg (ots)

Gegen 16:05 Uhr wurde die Feuer- und Rettungswache, der Löschzug 2 (LG Holthausen und LG Oestertal) und die GW-G Besatzung der LG Landemert (zur Einsatzstellenhygiene) mit dem Stichwort "F1 - Entstehungsbrand Dach" zur "Herscheider Str.", Abzweig "Dorfstraße" alarmiert. Vor Ort war es im Bereich eines angebauten Lagerraum an einem Gebäude bei Reparaturarbeiten der Dacheindeckung, die u.a. aus Bitumenbahnen bestand, zu einem Entstehungsbrand in der Dachhaut gekommen. Direkt eingeleitete, erste Löschmaßnahmen des Eigentümers hatten dabei nur zum Teilerfolg geführt. Der räumlich, begrenzte Brandherd hatte bereits auf tieferliegende Bereiche der hölzernen Dachunterkonstruktion und in die Styropordämmung übergegriffen, wo sich das Feuer schnell weiter ausdehnte. Der Brand konnte durch das rasche Eingreifen der eintreffenden Einsatzkräfte zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Dazu war parallel ein Außenangriff auf dem Dach und ein Innenangriff mit insgesamt zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und 2 C-Rohren eingeleitet worden. Nach Freilegung der betroffenen Dachhaut wurde die Brandstelle vollständig abgelöscht und abschließend mittels Wärmebildkamera auf evtl. verbliebene Glutnester nachkontrolliert. Der verrauchte Innenraum des Gebäudeanbau, der als Lagerraum genutzt war, wurde abschließend durch Vornahme eines Hochleistungslüfters maschinell entraucht. Als günstiger Umstand erwies sich das sehr schnelle Eintreffen der Kameraden der Löschgruppe Holthausen, die sich kurz zuvor noch in einem Übungsdienst befunden hatten und zeitnah die hauptamtlichen Kräfte bei der Brandbekämpfung unterstützen konnten. Die "Herscheider Straße" musste während des Feuerwehreinsatzes zeitweise vollgesperrt werden. Der Brandeinsatz, der vor Ort rund 30 Einsatzkräfte auf den Plan gerufen hatte, konnte bereits gegen 16:45 Uhr beendet werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Im Einsatz waren: Die Feuerwache sowie die Löschgruppen Holthausen, Oestertal und Landemert

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell