FW-PL: Feuerwehr Plettenberg im Einsatz beim P-Weg Sportwochenende

Vom 5. bis 7. September fand in Plettenberg das traditionelle P-Weg Sportwochenende statt. Neben den zahlreichen Läufern, Wanderern, Walkern und Mountainbikern waren auch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Plettenberg so-wie unterstützende Einheiten im Einsatz, um Sicherheit und Versorgung zu gewährleisten.

Freitag, 5. September - Auftakt mit KidsRace (500 Kinder) und Pasta-Party Die Löschgruppe Oestertal stellte mit sechs Einsatzkräften die Absicherung des KidsRace sicher. Zeitgleich startete die Feldküche der Feuerwehr Plettenberg in ein intensives Versorgungswochenende: Das Küchenteam versorgte nicht nur Feuerwehr, DRK, Ordnungsamt, Polizei und Bauhof, sondern auch die zahlreichen Helferinnen und Helfer entlang der Strecke. Neben rund 500 Care-Paketen für die Streckenposten wurden auch etwa 600 Portionen für die Pasta-Party in der Innenstadt zubereitet. Insgesamt wurden am Samstag und Sonntag jeweils rund 80 Einsatzkräfte mit Mahlzeiten versorgt. Ein besonderer Dank gilt dem Küchenteam für diese großartige Leistung und die reibungslose Versorgung.

Samstag, 6. September - Tag der Läufer, Wanderer und Walker (1000 Teilnehmer) Für den Grundschutz der Stadt wurde die hauptamtliche Wache durch eine Gruppenbesatzung der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt. Zu Einsätzen im Stadtgebiet kam es dabei nicht. Im Rahmen der Veranstaltung wurden zwei Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen alarmiert. Hierbei wurden drei chirurgische und ein internistischer Notfall behandelt.

Sonntag, 7. September - Tag der Mountainbiker (800 Teilnehmer) Auch am Sonntag unterstützte eine Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr die hauptamtliche Wache für den Grundschutz der Vier-Täler-Stadt. Zu Einsätzen im Stadtgebiet kam es nicht. Die für den P-Weg eingesetzten Rettungswagen rückten zweimal zu medizinischen Notfällen aus. Darüber hinaus waren alle Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Plettenberg bei Straßenabsperrungen im Einsatz. Unterstützung kam hierbei zusätzlich von der Einheit Hüinghausen der Feuerwehr Herscheid.

Koordination und Einsatzführung

Die Einsatzzentrale befand sich wie gewohnt in der Feuer- und Rettungswache Plettenberg. Von hier aus wurden am Samstag und Sonntag sämtliche Einsätze koordiniert. Der Meldekopf war an beiden Tagen mit jeweils sechs Einsatzkräften besetzt.

Die Feuerwehr Plettenberg bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften sowie bei den unterstützenden Organisationen für die gute Zusammenarbeit und das große Engagement, das zum Gelingen des P-Weg Wochenendes beigetragen hat.

