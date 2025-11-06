Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen an der Carl-Bertelsmann-Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ermittler des Verkehrskommissariats Gütersloh suchen derzeitig Unfallzeugen, zu einem Unfallgeschehen aus der vergangenen Woche Montag (27.10.) an der Carl-Bertelsmann-Straße. Demnach sei es am Montagmittag in Höhe einer Eisdiele, nahe der Molkereistraße, gegen 13.15 Uhr zu einem sogenannten Dooring-Unfall gekommen. Während die bislang unbekannte Beifahrerin eines dunklen Autos in einer Parkbucht stehend die Tür öffnete und aussteigen wollte, befuhr ein 37-jähriger Mann aus Gütersloh auf einem Pedelec den Geh- und Radweg der Carl-Bertelsmann-Straße stadtauswärts. Dabei kam es zu einer leichten Kollision, bei welcher der Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach einem kurzen Gespräch beider Beteiligter, aber ohne Austausch von Personalien, setzte der Radfahrer seine Fahrt fort. Erst zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte er seine Verletzung.

Eine nähere Beschreibung der Beifahrerin liegt nicht vor. Der männliche Fahrer habe dunkle Haare und einen Bart gehabt. Beide Fahrzeuginsassen hätten gebrochenes Deutsch gesprochen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen oder hat Hinweise auf die Fahrzeuginsassen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell