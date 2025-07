Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) - Kind nach leichter Kollision mit Auto davongefahren - Polizei bittet um Hinweise (01.07.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Am Dienstagabend ist es im Bereich Paul-Schmid-Weg / Am Mühlkanal zu einer leichten Kollision zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem Fiat Panda gekommen.

Gegen 20:45 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem Fiat Panda auf der Straße "Am Mühlkanal" in Richtung Hauptstraße, als von rechts aus dem Paul-Schmid-Weg plötzlich ein Kind mit einem Fahrrad auf die Fahrbahn fuhr. Trotz sofortiger Bremsung kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu einer leichten Berührung, bei der der Junge stürzte. Der Autofahrer sprach den Jungen noch an, dieser gab jedoch an, dass alles in Ordnung sei, nahm sein Fahrrad und fuhr in Richtung der nahegelegenen Gaststätte davon.

Am Auto entstand kein sichtbarer Schaden. Auch äußerliche Verletzungen am Kind waren nach Angaben des Autofahrers nicht erkennbar.

Bei dem Jungen soll es sich um einen etwa 7-8 Jahre alten Jungen mit kurzen schwarzen Haaren handeln. Er fuhr ein Kinderfahrrad in den Farben Blau und Grün.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum gesuchten Kind geben können, sich unter Tel. 07423 8101-0 mit dem Polizeirevier Oberndorf in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell