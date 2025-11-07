Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Jöllenbecker Straße

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MK) - Am frühen Donnerstagabend (06.11., 17.50 Uhr) ereignete sich an der Einmündung Jöllenbecker Straße/ Holzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer und seine 14-jährige Sozia schwer verletzt wurden.

Zuvor befuhr eine 48-jährige Frau aus Werther mit einem Toyota die Jöllenbecker Straße stadtauswärts und beabsichtigte an der Einmündung nach links in die Holzstraße abzubiegen. Aufgrund der Verkehrslage musste die Toyota-Fahrerin zunächst warten. Zur gleichen Zeit befuhr der 17-jährige Jugendliche aus Bielefeld, samt der 14-jährigen Sozia aus Werther, auf seinem Motorrad die Jöllenbecker Straße stadteinwärts. Unvermittelt leitete die Toyota-Fahrerin dann ihren Abbiegevorgang ein, in dessen Folge es zur Kollision mit dem Motorradfahrer kam.

Sowohl der 17-Jährige, als auch die 14-Jährige wurden bei dem Unfall verletzt und mussten durch den eingesetzten Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Bielefelder Klinikum gebracht werden. Die 48-jährige Toyota-Fahrerin blieb unverletzt.

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell