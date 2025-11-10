Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Rheda-Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Einbrecher zerstörten in der Nacht zu Samstag (07.11., 18.30 Uhr - 08.11., 10.00 Uhr) eine Fensterscheibe einer Firma am Pilgerpatt.

Anschließend betraten sie das Gebäude. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am Wochenende verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell