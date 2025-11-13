PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Mittwoch in der Zeit von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr gegen einen Skoda, der auf dem Parkplatz eines Schule in der Seminarstraße in Hildburghausen geparkt war. Ohne sich um den Schaden im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0295192/2025 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

