Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - "Rechts vor Links" nicht beachtet

Eine 70-jährige erlitt am Dienstag bei einem Unfall in der Göppinger Innenstadt leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Die Seniorin war gegen 16 Uhr mit ihrem Skoda in der Marstallstraße unterwegs. In der Ulrichstraße fuhr ein 90-Jähriger mit seinem Toyota. Der fuhr in der Einbahnstraße in Richtung Lorcher Straße. An der Kreuzung achtete er nicht die Vorfahrt der Autofahrerin. Die kam von rechts. Die Seniorin im Skoda zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Leichtverletzte. Die Frau konnte im Anschluss an die Unfallaufnahme nach Hause. Der 90-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei Göppingen schätzt den Schaden am Toyota auf rund 5.000 Euro, den am Skoda auf ca. 3.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

++++0922453

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell