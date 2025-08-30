PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jähriger geschlagen und ausgeraubt

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (29.08.2025) einen 21 Jahre alten Mann am Wilhelmsplatz beraubt. Der 21-Jährige hielt sich dort gegen 22:45 Uhr auf, als er auf drei junge Männer traf. Einer der Männer schlug dem 21-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Anschließend stahlen die Täter ihm Bargeld in Höhe von rund 100 Euro und Zigaretten und flüchteten in Richtung König-Karls-Brücke. Die Unbekannten waren allesamt zirka 25 Jahre alt und schlank. Zwei waren schwarz gekleidet, einer trug einen weißen Pullover und eine beige-braune Weste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

