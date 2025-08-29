PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit anderem Auto zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Donnerstag (28.08.2025) in der Furtwänglerstraße ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist und die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen. Ein 26 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Peugeot gegen 17.00 Uhr in der Furtwänglerstraße aus Richtung Feuerbach in die Ortseinfahrt von Botnang. Vor ihm fuhr ein 56 Jahre alter Mann mit seinem weißen Renault Master, als dieser plötzlich abbremste und die beiden Fahrzeuge zusammenstießen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

