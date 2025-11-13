LPI-SHL: Vor der Polizei geflüchtet
Zella-Mehlis (ots)
Beamte der Suhler Polizei wollten Mittwochabend einen VW kontrollieren. Doch der Fahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt in der Talstraße in Zella-Mehlis befand, dachte gar nicht daran, anzuhalten und gab stattdessen Gas. Er fuhr mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit vor den Beamten weg und verursachte fast einen Unfall. Die Polizisten konnten den 19-jährigen Fahrer schließlich stoppen. Eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs war die Folge und seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Warum der Mann flüchtete ist unklar.
