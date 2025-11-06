Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl in Tiefgarage

Kaiserslautern (ots)

Auch in einer Tiefgarage sind Fahrzeuge nicht unbedingt vor Dieben sicher. Das hat ein Mann aus dem Stadtgebiet diese Woche festgestellt. Er meldete der Polizei am Mittwoch, dass aus seinem Auto über Nacht ein Schlüsselmäppchen gestohlen wurde. Der Pkw stand zur fraglichen Zeit in einer Tiefgarage in der Gasstraße. Ob der Wagen verschlossen war, konnte der Halter nicht mit Gewissheit sagen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem sind in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen? Zeugen können sich unter Telefon 0631 369-14199 melden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell