PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorsicht bei der Freigabe von Bankdaten!

Landkreis Kaiserslautern (ots)

Beinahe wäre eine Frau aus dem Landkreis am Mittwoch Opfer eines Online-Betrugs geworden. Einen finanziellen Schaden konnte sie sozusagen in letzter Sekunde noch verhindern.

Wie die 34-Jährige gegen Abend der Polizei meldete, hatte sie in einem Kleinanzeigen-Portal im Internet einen Artikel zum Verkauf angeboten. Es meldete sich ein Interessent, und nach einer kurzen Kommunikation einigte man sich auf den Preis.

Direkt im Anschluss erhielt die Frau eine Mail mit der Aufforderung, ihre Online-Banking-Daten zu verifizieren. Weil sie glaubte, dass die E-Mail von dem Anzeigen-Portal kam, gab sie ihre Daten ein und übermittelte auch Fotos ihrer Bankkarte sowie ihres Personalausweises.

In der Folge kamen mehrere sogenannte Push-Nachrichten ihres Online-Banking-Dienstes an, die von der 34-Jährigen zunächst alle bestätigt wurden. Als sie aber über eine solche Nachricht aufgefordert wurde, eine Überweisung in Höhe von mehreren hundert Euro freizugeben, wurde die Frau stutzig und brach die Transaktion ab. Erst dann realisierte die 34-Jährige, dass sie auf Betrüger hereingefallen war, und sperrte umgehend ihr Bankkonto.

Parallel informierte sie die Polizei und erstattete Anzeige wegen versuchten Betrugs. Die Ermittlungen laufen... |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 15:13

    POL-PDKL: Wer hat das Fenster zerstört?

    Kaiserslautern (ots) - Eine Sachbeschädigung ist der Polizei am Mittwoch aus der Steinstraße gemeldet worden. Unbekannte Täter warfen hier an einem öffentlichen Gebäude ein Fenster ein. Die Tatzeit liegt nach den derzeitigen Erkenntnissen zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.20 Uhr. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:50

    POL-PDKL: Verkehrsverstoß vor den Augen der Polizei

    Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Vor den Augen einer Polizeibeamtin hat ein Autofahrer am Mittwochvormittag in Hochspeyer gegen Verkehrsregeln verstoßen - und sich dann schnell aus dem Staub gemacht. Die Rufe der Beamtin ignorierte er. Die Mitarbeiterin der Jugendverkehrsschule war gerade mit Erstklässlern der örtlichen Grundschule in der Münchhofstraße zur "Fußgängerausbildung" unterwegs und wollte mit ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 14:48

    POL-PDKL: Überholmanöver löst Unfall aus

    Olsbrücken/Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen einer Unfallflucht auf der B270 ermittelt die Polizeiinspektion 1 im Bereich Olsbrücken/Hirschhorn. Gesucht wird der Fahrer eines dunklen Kleinwagens, der hier am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr unterwegs war und mit seinem Verhalten einen Verkehrsunfall ausgelöst hat. Nach den Angaben eines Autofahrers, der mit seinem Mercedes-Benz auf dem Weg von Olsbrücken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren