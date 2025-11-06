Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsverstoß vor den Augen der Polizei

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vor den Augen einer Polizeibeamtin hat ein Autofahrer am Mittwochvormittag in Hochspeyer gegen Verkehrsregeln verstoßen - und sich dann schnell aus dem Staub gemacht. Die Rufe der Beamtin ignorierte er.

Die Mitarbeiterin der Jugendverkehrsschule war gerade mit Erstklässlern der örtlichen Grundschule in der Münchhofstraße zur "Fußgängerausbildung" unterwegs und wollte mit den Kindern den Fußgängerüberweg überqueren. In diesem Moment näherte sich ein Auto. Der Fahrer rollte mit seinem Pkw an den Fußgängerüberweg heran und stoppte kurz - um dann allerdings gleich wieder loszufahren, ohne den Fußgängern das Überqueren der Straße zu ermöglichen.

Obwohl die Polizistin dem Fahrer laut hinterherrief und Handzeichen gab, hielt der Wagen nicht an, sondern beschleunigte seine Fahrt und verschwand. Die Beamtin notierte sich das Kennzeichen und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Der Verantwortliche dürfte in den nächsten Tagen Post in seinem Briefkasten haben. Der Bußgeldkatalog sieht für solche Fälle einen Punkt in der sogenannten Verkehrssünderdatei sowie ein Bußgeld zwischen 108 und 130 Euro vor. |cri

