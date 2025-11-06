PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsverstoß vor den Augen der Polizei

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Vor den Augen einer Polizeibeamtin hat ein Autofahrer am Mittwochvormittag in Hochspeyer gegen Verkehrsregeln verstoßen - und sich dann schnell aus dem Staub gemacht. Die Rufe der Beamtin ignorierte er.

Die Mitarbeiterin der Jugendverkehrsschule war gerade mit Erstklässlern der örtlichen Grundschule in der Münchhofstraße zur "Fußgängerausbildung" unterwegs und wollte mit den Kindern den Fußgängerüberweg überqueren. In diesem Moment näherte sich ein Auto. Der Fahrer rollte mit seinem Pkw an den Fußgängerüberweg heran und stoppte kurz - um dann allerdings gleich wieder loszufahren, ohne den Fußgängern das Überqueren der Straße zu ermöglichen.

Obwohl die Polizistin dem Fahrer laut hinterherrief und Handzeichen gab, hielt der Wagen nicht an, sondern beschleunigte seine Fahrt und verschwand. Die Beamtin notierte sich das Kennzeichen und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Der Verantwortliche dürfte in den nächsten Tagen Post in seinem Briefkasten haben. Der Bußgeldkatalog sieht für solche Fälle einen Punkt in der sogenannten Verkehrssünderdatei sowie ein Bußgeld zwischen 108 und 130 Euro vor. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 14:48

    POL-PDKL: Überholmanöver löst Unfall aus

    Olsbrücken/Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen einer Unfallflucht auf der B270 ermittelt die Polizeiinspektion 1 im Bereich Olsbrücken/Hirschhorn. Gesucht wird der Fahrer eines dunklen Kleinwagens, der hier am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr unterwegs war und mit seinem Verhalten einen Verkehrsunfall ausgelöst hat. Nach den Angaben eines Autofahrers, der mit seinem Mercedes-Benz auf dem Weg von Olsbrücken ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:42

    POL-PDKL: Wer hat den Geldbeutel gefunden?

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagvormittag meldete sich eine Frau bei der Polizei, weil sie ihren Geldbeutel verloren hatte. Nach ihren Angaben, war die 45-Jährige zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr in der Fackelstraße unterwegs. Nachdem die Frau ihre Besorgungen in einer Apotheke erledigt hatte, ging sie zurück zu ihrer Arbeitsstelle. Dort fiel ihr auf, dass die Geldbörse nicht mehr da war. Die 45-Jährige geht ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:42

    POL-PDKL: Achtung! Wachsamer Nachbar!

    Kaiserslautern (ots) - Diebe nutzen oft den Schutz der Dunkelheit, um in Wohnungen und Häuser einzubrechen. Gerade in der dunklen Jahreszeit bieten sich unter anderem auch schon die frühen Abendstunden an, um auf Beutezug zu gehen. Es ist daher immer von Vorteil, wenn aufmerksame Anwohner aufpassen und rechtzeitig die Polizei alarmieren. So ist es am Mittwochabend auch in der Wilhelm-Raabe-Straße geschehen. Nur hat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren