Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Geldbeutel gefunden?

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagvormittag meldete sich eine Frau bei der Polizei, weil sie ihren Geldbeutel verloren hatte. Nach ihren Angaben, war die 45-Jährige zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr in der Fackelstraße unterwegs. Nachdem die Frau ihre Besorgungen in einer Apotheke erledigt hatte, ging sie zurück zu ihrer Arbeitsstelle. Dort fiel ihr auf, dass die Geldbörse nicht mehr da war. Die 45-Jährige geht davon aus, dass sie das Portemonnaie auf dem Weg zur Arbeit verloren hatte. Eine Absuche der Laufstrecke verlief ergebnislos. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Unterschlagung aufgenommen. Der Finder der Börse oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

