POL-PPRP: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Sonntagabend (02.11.2025, gegen 23:50 Uhr) kam es in einer Wohnung in Ludwigshafen zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 39-Jähriger mit einem Messer auf seine 37-jährige Ehefrau ein. Die Ehefrau verstarb noch vor Ort.

Der 39-jährige Tatverdächtige verständigte selbst die Polizei. Daraufhin wurde er vor Ort von Polizeikräften widerstandslos vorläufig festgenommen und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Kriminalpolizei zu den konkreten Umständen und Hintergründen der Tat sowie dem Motiv dauern weiter an.

