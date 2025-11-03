POL-PPRP: Tötungsdelikt - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen
Ludwigshafen (ots)
Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Polizeipräsidium Rheinpfalz
Am Sonntagabend (02.11.2025, gegen 23:50 Uhr) kam es in einer Wohnung in Ludwigshafen zu einem Tötungsdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen stach ein 39-Jähriger mit einem Messer auf seine 37-jährige Ehefrau ein. Die Ehefrau verstarb noch vor Ort.
Der 39-jährige Tatverdächtige verständigte selbst die Polizei. Daraufhin wurde er vor Ort von Polizeikräften widerstandslos vorläufig festgenommen und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.
Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und Kriminalpolizei zu den konkreten Umständen und Hintergründen der Tat sowie dem Motiv dauern weiter an.
Rückfragen bitte an:
Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz
Frau Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz
E-Mail: pressestelle.staft@genstazw.jm.rlp.de
oder
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell