Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, den 01.11.2025, gegen 00:10 Uhr, kam es in Ludwigshafen, auf Höhe der Mundenheimer Straße 54 zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher kam mit einem grauen Opel Meriva mit Heidelberger Kennzeichen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem parkenden Fahrzeug. Der Fahrer schob sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug mit der Hilfe von Passanten von der Fahrbahn. Noch bevor die Polizei eintraf, entfernte sich der Fahrer zu Fuß. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Wer kann sachdienliche Angaben zum Verkehrsunfall selbst oder zum Fahrer machen? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden unter Telefon 0621 963-24150 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Peter Gleber
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

