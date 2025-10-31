PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizei Ludwigshafen kontrolliert Fahrräder und Elektrokleinstfahrzeuge

Ludwigshafen (ots)

Vom 03. bis 07. November 2025 führt die Polizei Ludwigshafen im gesamten Stadtgebiet eine Kontrollwoche durch. Im Mittelpunkt stehen Fahrräder, E-Bikes, Pedelecs sowie Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter, Hoverboards, Monowheels und E-Skateboards. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Unfallrisiko für Radfahrende deutlich an. Häufig sind sie wegen fehlender Beleuchtung oder dunkler Kleidung schlecht erkennbar. Allein im Jahr 2024 kam es in Ludwigshafen zu 131 Unfällen mit Fahrrädern und Pedelecs, bei denen 83 Menschen verletzt wurden. Da die Nutzung von Elektrokleinstfahrzeugen weiter zunimmt, richtet die Polizei ihr Augenmerk verstärkt auch auf diese Verkehrsmittel. Kontrolliert werden insbesondere: Beleuchtung und technische Sicherheit, Vorhandensein einer Pflichtversicherung bei E-Scootern, Fahrten unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Ziel der Aktion ist es, die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen und Unfälle zu vermeiden. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, auf gute Sichtbarkeit zu achten und die Verkehrsregeln einzuhalten. Die Ergebnisse der Kontrollwoche werden ab dem 10.11.2025 veröffentlicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

