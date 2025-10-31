PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (30.10.2025), zwischen 8 und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Mühlaustraße abgestellten, blauen BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 31.10.2025 – 12:10

    POL-PPRP: Betrügerischer Anruf

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (30.10.2025, gegen 16 Uhr) erhielt eine 63-jährige Ludwigshafenerin einen verdächtigen Anruf. Ein angeblicher Polizeibeamter der Justizvollzugsanstalt Mannheim rief bei der Frau an. Sie erkannte den Betrugsversuch und ging nicht auf die Geldforderung in Höhe von 96.000 Euro ein. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen: - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:08

    POL-PPRP: Mehrere Frauen beim Einkauf bestohlen

    Ludwigshafen (ots) - Der Polizei Ludwigshafen wurden am Donnerstag (30.10.2025) drei Diebstahlsfälle gemeldet, bei welchen Frauen beim Einkauf bestohlen wurden. Am Mittwoch (29.10.2025), gegen 11 Uhr, wurde einer 44-Jährigen beim Einkauf in einem Drogeriemarkt in der Ludwigstraße (nahe Kaiser-Wilhelm-Straße) der Geldbeutel aus dem Rucksack gestohlen. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 11:15 Uhr und 11:40 Uhr, wurde der ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 12:07

    POL-PPRP: Vorsicht vor falschen Wasserwerkern

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (30.10.2025, gegen 17 Uhr) klingelten zwei Männer bei einer Seniorin in der Pommernstraße (zwischen Kärtnerstraße und Steiermarkstraße). Sie gaben sich als Mitarbeiter der Stadt Ludwigshafen aus und gelangten, unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, in die Wohnung der Seniorin. Ein Mann lenkte die Frau in ihrer Wohnung ab, während der andere Schmuck ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren