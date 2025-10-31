Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorsicht vor falschen Wasserwerkern

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagnachmittag (30.10.2025, gegen 17 Uhr) klingelten zwei Männer bei einer Seniorin in der Pommernstraße (zwischen Kärtnerstraße und Steiermarkstraße). Sie gaben sich als Mitarbeiter der Stadt Ludwigshafen aus und gelangten, unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, in die Wohnung der Seniorin. Ein Mann lenkte die Frau in ihrer Wohnung ab, während der andere Schmuck stehlen konnte. Erst als die Trickdiebe die Wohnung verlassen hatten, bemerkte die Bewohnerin den Diebstahl.

Die Männer wurden, wie folgt beschrieben:

1.Person: dunkelhäutig, etwa 1,80m groß, schwarze kurze Haare, schwarzer Schnurbart, trug dunkle Kleidung

2.Person: dunkelhäutig, etwa 2 m groß, kurze schwarze Haare, trug ebenfalls dunkle Kleidung

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn Sie von Fremden angesprochen oder Fremde bei Ihnen zu Hause klingeln. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Klären Sie die Echtheit von Amtspersonen oder Handwerkern unter der Ihnen bekannten Erreichbarkeit ab. Wenn Ihnen eine Situation verdächtig vorkommt oder Sie sich unwohl fühlen, beenden Sie das Gespräch und schließen Sie die Tür. Rufen Sie die Polizei, unter der 110 wenn Sie bedrängt werden oder sich in einer Gefahr befinden. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter erfahren sie unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell