Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in zwei Reihenhäuser

Ludwigshafen (ots)

Bereits am 25.10.2025, gegen 3:30 Uhr, versuchten Unbekannte in zwei Reihenhäuser in der Schelmenzeile (nahe Breite Straße) einzubrechen. Anwohner hatten zu dieser Zeit Geräusche wahrgenommen, den Einbruchsversuch jedoch erst im Nachhinein festgestellt.

Haben Sie in der Nacht auf den 25.10.2025 verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Schelmenzeile oder Umgebung wahrgenommen?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de .

Wie können Sie Ihr Zuhause effektiv vor Einbrechern schützen? Welche Maßnahmen sind besonders wirksam, um Ihr Eigentum zu sichern?

Diese und viele weitere Fragen beantworten unsere Experten praxisnah und verständlich. Die Präventionsexperten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Erster Polizeihauptkommissar Michael Lerch und Kriminalhauptkommissarin Tanja Olf, widmen sich daher in unserem Podcast dem wichtigen Thema Einbruchschutz.

In der Folge des Podcast erfahren Sie alles, was Sie über Einbruchschutz wissen müssen: von einfachen Verhaltensregeln bis hin zu technischen Sicherungssystemen. Hören Sie aus erster Hand, wie sich Einbrecher Zutritt verschaffen und was Sie tun können, um Ihr Zuhause möglichst sicher zu machen.

Jetzt reinhören und vorbeugen! Hier geht's zum Podcast: https://s.rlp.de/DbLxkZa

Eine gute Sicherung Ihres Gebäudes kann Einbrüche verhindern! Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne, natürlich kostenlos, weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen. Wenden Sie sich hierfür an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zentrale Prävention

Wittelsbachstraße 3

67061 Ludwigshafen

Tel.: 0621 963- 21177

E-Mail: pprheinpfalz.zentralepraevention@polizei.rlp.de

Weitere Informationen im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

