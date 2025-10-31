Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall mit Leichtverletzten

Ludwigshafen (ots)

Bei einem Unfall auf der K7/Zufahrt zur B44 wurden am Donnerstagnachmittag (30.10.2025, gegen 15:15 Uhr) zwei Personen leicht verletzt. Ein 62-jähriger Autofahrer missachtete an der Zufahrt die Vorfahrt einer auf der K7 fahrenden 55-Jährigen. Durch den Zusammenstoß beider Autos wurden die 55-Jährige und deren 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Fahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

