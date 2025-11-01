PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Freitag, dem 31.10.2025 gegen 20:30 Uhr, kam es in der Völklinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Ein 46-Jähriger Fahrzeugführer verlor aufgrund Alkoholeinflusses die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren geparkten Pkw.

An vier Fahrzeugen entstand vermutlich ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten im Anschluss abgeschleppt werden. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Zeitler, PvD

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

