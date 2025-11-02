POL-PPRP: Grabschmuck entwendet
Ludwigshafen-Maudach (ots)
Auf dem Friedhof Maudach wurde in den zurückliegenden Tagen Grabschmuck von mehreren Gräbern entwendet. Zeugen oder auch weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de
