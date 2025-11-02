PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Grabschmuck entwendet

Ludwigshafen-Maudach (ots)

Auf dem Friedhof Maudach wurde in den zurückliegenden Tagen Grabschmuck von mehreren Gräbern entwendet. Zeugen oder auch weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Peter Gleber
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

