POL-PPRP: Grabschmuck entwendet

Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (30.10.2025), zwischen 8 und 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz in der Mühlaustraße abgestellten, blauen BMW. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder ...

mehr