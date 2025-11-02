Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zwei Verletzte bei Oberliga Fußballspiel

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Samstag Nachmittag des 01.11.2025 kam es während des Oberliga Fußballspiels zwischen FC Arminia 03 Ludwigshafen und FK 03 Pirmasens zu Streitigkeiten zwischen zwei 34 und 22 Jahren alten Fans und einem Ordner, was in eine körperliche Auseinandersetzung gipfelte, wobei die beiden Fans verletzt wurden. In der Folge kam es zu Pöbeleien und Provokationen der ca. 150 anwesenden Personen. Durch die Polizei konnte die Situation beruhigt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen unter Telefon 0621 963-24150 oder per Email an piludwigshafen1@polizei.rlp.de

