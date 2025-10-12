Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Wochenendlage PI Gifhorn 10.10.2025 - 12.10.2025

Gifhorn (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstag, 11.10.2025, gegen 05:15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 4, LK Gifhorn, Gemarkung Gifhorn - Gamsen, nördlich der Abfahrt Gamsen, ein folgenschwerer Unfall, bei welchem ein Fahrzeugführer an den Unfallfolgen vor Ort verstarb. Zum Unfallhergang kann nach derzeitigem Ermittlungsstand angegeben werden, dass ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Gifhorn, gemeinsam mit seiner 50-jährigen Ehefrau, in ihrem Pkw Seat, die B 4 in Rtg. Norden befuhren. Laut Angaben von Zeugen kam der Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger, welcher von einem Sachsen-Anhaltiners geführt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw komplett zerstört. Die Beifahrerin im Pkw konnte schwer verletzt aus dem Pkw geborgen werden und wurde umgehend dem Gifhorner Klinikum zugeführt. Der Fahrer des Pkw verstarb umgehend durch den Unfall. Der Lkw-Fahrer blieb leicht verletzt. Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass sich die Familie im Pkw auf dem Rückweg aus dem Urlaub befand und weitere Familienangehörige sich ebenfalls auf der B 4, vor dem verunfallten Pkw, befanden. Die Bundesstraße müsste zur Unfallaufnahme und der darauffolgenden Bergungsmaßnahmen bis 17:00 Uhr voll gesperrt werden. Eine Umleitung wurde vor Ort durch die Straßenbaubehörde eingerichtet.

Toter bei Hausbrand

Ebenfalls am Samstag, gegen 10:30 Uhr, wird der Feuerwehreinsatzleitstelle eine Rauchentwicklung im Sassenburger Ortsteil Triangel, Neue Dorfstraße, aus einem Haus gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte der Triangeler Feuerwehr sowie Polizeikräften, bestätigte sich ein Hausbrand eines Einfamilienhauses, wobei teilweise die Flammen schon aus dem Dachstuhl drangen. Nachdem die Feuerwehr das Objekt unter Atemschutz betreten konnten wurde eine leblose Person im Haus festgestellt. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Haus durch einen 86-Jährigen alleine bewohnt wird. Ob es sich bei dem im Haus aufgefundenen Leichnam um den dort gemeldeten handelt, kann derzeit nicht bestätigt werden. Ermittlungen diesbezüglich sowie auch zur Brandursache werden durch die Polizei Gifhorn getätigt. Am Einsatz waren ca. 120 Feuerwehrkräfte der Feuerwehren der Gemeinde Sassenburg, Rettungswagen mit Notarzt sowie mehrere Streifenwagen beteiligt.

Rauschfahrten:

In Isenbüttel, im Bereich der dortigen Moorstraße, kontrollierten Beamte der Polizei Meine, am Samstag 11.10.2025, gegen 16:45 Uhr, einen 46-jährigen Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades. Während der Kontrolle fielen den Beamten Merkmale am Fahrzeugführer auf, die für eine BTM Beeinträchtigung sprechen können. Der Verdacht bestätigte sich dann bei einem BTM Vortest. Der Fahrzeugführer wurde dem Klinikum zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Ebenso am Samstag, fiel einer Funkstreife aus Meinersen, in der Ortschaft Müden, Bereich Bahnhofstraße, ein Hyundai Pkw auf, welcher durch einen 50-Jährigen aus Hohne, geführt wurde. Den Beamten kam vom Fahrzeugführer Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkoholtest ergab hier einen Wert von 1,43 Promille. Daraufhin wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Am Sonntag, 12.10.2025, gegen 02:00 Uhr, kontrollierten die Beamten aus Meinersen, einen Pkw in Müden Bereich der Breiten Straße. Der Pkw wurde durch einen 22-jährigen geführt. Auch hier stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein durchgeführter Test, an einem stationären Testgerät, ergab einen Wert von 0,36 Promille. Da sich der junge Mann in der Probezeit befand, hätte er 0,0 Promille haben dürfen. Für ihn dürfte diese Fahrt mit einem Bußgeld und einem Aufbauseminar sowie einer Probezeitverlängerung sanktioniert werden.

Garageneinbruch / Zeugenaufruf:

In der Zeit vom Samstag 11.10.2025, 11:00 Uhr - Sonntag 12.10.2025, 09:00 Uhr, wurde in Abwesenheit der Grundstückseigentümer, in eine freistehende Garage, in der Ortschaft Allenbüttel, in der Brunnenstraße, eingebrochen. Hier wurde eine Fensterscheibe einer Tür in die Garage eingeworfen, nachdem das Fensteraufhebeln, scheiterte. Welche Gegenstände aus der Garage entwendet wurden wird derzeit noch ermittelt. Zeugen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Ingewahrsamnahmen:

Auch an diesem Wochenende, mussten einige Bewohner des Landkreises Gifhorn, im Polizeigewahrsam der Polizei Gifhorn, Zeit verbringen. Eine 53-jährige Gifhornerin, welche bereits in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag dem Polizeigewahrsam zugeführt werden musste, musste am Samstag 11.10.2025, erneut dem Gewahrsam zugeführt werden. Zunächst soll sie sich unbekleidet im Bereich des Calberlaher Damm aufgehalten haben, später kam es zu weiteren Polizeieinsätzen die die Frau verursachte. Ausschlaggebend war schließlich ein Diebstahl in einer Tankstelle in einem Gifhorner Ortsteil. Hierbei zeigte sie sich auch verbal aggressiv, so dass den eingesetzten Beamten die Frau dem Gewahrsam zuführen mussten.

In einer Gaststätte in Isenbüttel, fiel in den Abendstunden des Samstag, ein 28-jähriger Mann auf der andere Gaststättenbesucher belästigte. Auch hier musste die Polizei einschreiten, da der alkoholisierte Mann, einem Platzverweis nicht nachkommen wollte. Auch dieser wurde dem Gewahrsam zugeführt.

In den Mittagsstunden des 12.10.2025, kam es in der Ortschaft Calberlah zu wiederholten familiären wiederholten Streitigkeiten. Aggressor war hier ein 37-jähriger Mann, der durch die Polizei Meine eine Wegweisung von der Örtlichkeit erhielt. Der Mann randalierte in der Wohnung, kam trotz der Wegweisung zur Örtlichkeit zurück und musste anschließend in Gewahrsam genommen werden. Noch am Ort beleidigte er die eingesetzten Beamten. Hierzu wird er sich neben Sachbeschädigungen nun auch für Beleidigungsanzeigen verantworten.

