POL-PDKL: Achtung! Wachsamer Nachbar!

Diebe nutzen oft den Schutz der Dunkelheit, um in Wohnungen und Häuser einzubrechen. Gerade in der dunklen Jahreszeit bieten sich unter anderem auch schon die frühen Abendstunden an, um auf Beutezug zu gehen. Es ist daher immer von Vorteil, wenn aufmerksame Anwohner aufpassen und rechtzeitig die Polizei alarmieren.

So ist es am Mittwochabend auch in der Wilhelm-Raabe-Straße geschehen. Nur hat sich der Fall am Ende doch anders dargestellt als zunächst gedacht. Ein aufmerksamer Anwohner rief gegen 19:45 Uhr die Polizei, weil Männer mit Taschenlampen an einem Mehrfamilienhaus unterwegs waren und dort versuchten, über ein Fenster einzusteigen. Eine hinzugeeilte Polizeistreife konnte die besagten Männer wie beschrieben vorfinden. Die vermeintlichen Täter waren gerade dabei, mit Werkzeugen ein Fenster aufzuhebeln. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Schutzleute stellte sich aber heraus, dass es sich nicht, wie vermutet, um gewiefte Einbrecher handelte, sondern um den rechtmäßigen Bewohner der Wohnung. Er hatte sich ausgesperrt und versuchte nun mit Freunden, das Fenster zu öffnen, um wieder ins Innere zu gelangen. Der 36-Jährige war sich nicht bewusst, welche Wirkung seine Aktion auf die Nachbarn hatte, und wurde in einem Gespräch durch die Ordnungshüter entsprechend sensibilisiert. Am Ende lässt sich sagen: In einem Ernstfall hätten die Anwohner alles richtig gemacht. |kfa

