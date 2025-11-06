PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Achtung! Wachsamer Nachbar!

Kaiserslautern (ots)

Diebe nutzen oft den Schutz der Dunkelheit, um in Wohnungen und Häuser einzubrechen. Gerade in der dunklen Jahreszeit bieten sich unter anderem auch schon die frühen Abendstunden an, um auf Beutezug zu gehen. Es ist daher immer von Vorteil, wenn aufmerksame Anwohner aufpassen und rechtzeitig die Polizei alarmieren.

So ist es am Mittwochabend auch in der Wilhelm-Raabe-Straße geschehen. Nur hat sich der Fall am Ende doch anders dargestellt als zunächst gedacht. Ein aufmerksamer Anwohner rief gegen 19:45 Uhr die Polizei, weil Männer mit Taschenlampen an einem Mehrfamilienhaus unterwegs waren und dort versuchten, über ein Fenster einzusteigen. Eine hinzugeeilte Polizeistreife konnte die besagten Männer wie beschrieben vorfinden. Die vermeintlichen Täter waren gerade dabei, mit Werkzeugen ein Fenster aufzuhebeln. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Schutzleute stellte sich aber heraus, dass es sich nicht, wie vermutet, um gewiefte Einbrecher handelte, sondern um den rechtmäßigen Bewohner der Wohnung. Er hatte sich ausgesperrt und versuchte nun mit Freunden, das Fenster zu öffnen, um wieder ins Innere zu gelangen. Der 36-Jährige war sich nicht bewusst, welche Wirkung seine Aktion auf die Nachbarn hatte, und wurde in einem Gespräch durch die Ordnungshüter entsprechend sensibilisiert. Am Ende lässt sich sagen: In einem Ernstfall hätten die Anwohner alles richtig gemacht. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:39

    POL-PDKL: Teile von Autoscooter gestohlen

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht zu Dienstag an einem abgedeckten Autoscooter in der Straße "Am Tränkwald" bedient. Wie der Besitzer der Polizei mitteilte, müssen die Täter das umzäunte Gelände betreten und eine Abdeckplane beschädigt haben. Die Diebe nahmen mehrere Stromstangen und Lichtabdeckungen mit und machten sich damit aus dem Staub. Insgesamt entstand ein Schaden ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 16:55

    POL-PDKL: Diebstahl aus medizinischer Praxis

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Montagabend in der Stadtmitte aus einer Praxis für Physiotherapie Bargeld gestohlen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass zwei Männer zwischen 17:40 Uhr und 18 Uhr unbemerkt in die Praxis kamen, während Mitarbeiter und Patienten sich in den Behandlungsräumen aufhielten. Die Diebe sahen es auf Bargeld ab. Sie erbeuteten einen zweistelligen Betrag und machten sich aus dem ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:24

    POL-PDKL: Unfall: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein misslungenes Überholmanöver zwischen Rodenbach und Weilerbach endete am Dienstagmorgen mit drei Verletzten und erheblichem Blechschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall kurz vor 8 Uhr, als ein 21-jähriger Autofahrer wegen eines entgegenkommenden Lastwagens ein Überholmanöver abbrach. Beim Wiedereinscheren touchierte er mit seinem VW Golf einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren