Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Teile von Autoscooter gestohlen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Dienstag an einem abgedeckten Autoscooter in der Straße "Am Tränkwald" bedient. Wie der Besitzer der Polizei mitteilte, müssen die Täter das umzäunte Gelände betreten und eine Abdeckplane beschädigt haben. Die Diebe nahmen mehrere Stromstangen und Lichtabdeckungen mit und machten sich damit aus dem Staub. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag, 8:30 Uhr, Personen oder Fahrzeuge in der genannten Straße aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

