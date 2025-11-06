PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Teile von Autoscooter gestohlen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Dienstag an einem abgedeckten Autoscooter in der Straße "Am Tränkwald" bedient. Wie der Besitzer der Polizei mitteilte, müssen die Täter das umzäunte Gelände betreten und eine Abdeckplane beschädigt haben. Die Diebe nahmen mehrere Stromstangen und Lichtabdeckungen mit und machten sich damit aus dem Staub. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind zwischen Montag, 20:30 Uhr, und Dienstag, 8:30 Uhr, Personen oder Fahrzeuge in der genannten Straße aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 16:55

    POL-PDKL: Diebstahl aus medizinischer Praxis

    Kaiserslautern (ots) - Unbekannte haben am Montagabend in der Stadtmitte aus einer Praxis für Physiotherapie Bargeld gestohlen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass zwei Männer zwischen 17:40 Uhr und 18 Uhr unbemerkt in die Praxis kamen, während Mitarbeiter und Patienten sich in den Behandlungsräumen aufhielten. Die Diebe sahen es auf Bargeld ab. Sie erbeuteten einen zweistelligen Betrag und machten sich aus dem ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:24

    POL-PDKL: Unfall: Drei Verletzte und hoher Sachschaden

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein misslungenes Überholmanöver zwischen Rodenbach und Weilerbach endete am Dienstagmorgen mit drei Verletzten und erheblichem Blechschaden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ereignete sich der Unfall kurz vor 8 Uhr, als ein 21-jähriger Autofahrer wegen eines entgegenkommenden Lastwagens ein Überholmanöver abbrach. Beim Wiedereinscheren touchierte er mit seinem VW Golf einen ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:44

    POL-PDKL: Unfall mit Verletzten

    Kaiserslautern (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es im Bereich der Donnersbergstraße zu einem folgenschweren Unfall. Wie derzeit bekannt ist, war gegen 16:45 Uhr ein 41-Jähriger mit seinem VW Golf von der Mainzer Straße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. Eine 55-jährige Fahrerin fuhr in diesem Moment mit ihrem Dacia Sandero von einem Seitenarm der Donnersergstraße auf und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten Golf. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Autos ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren