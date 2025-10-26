POL-UN: Brand in einer Gartenlaube
Werne (ots)
Am frühen Sonntagmorgen um 01:30 Uhr wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Gartenlaubenbrand in Werne gerufen. Das Feuer drohte auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen. Dieses konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell