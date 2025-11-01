LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht
Friemar - Landkreis Gotha (ots)
Am Freitagvormittag wurde ein geparkter PKW Hyundai in einer Grundstückseinfahrt "Am Anger" durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug hat wahrscheinlich dort gewendet, ist dabei mit dem Hyundai kollidiert und ist anschließend davongefahren. Es wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) bittet um Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug unter der Bezugsnummer 25451354. (rd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
