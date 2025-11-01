PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Friemar - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagvormittag wurde ein geparkter PKW Hyundai in einer Grundstückseinfahrt "Am Anger" durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das Fahrzeug hat wahrscheinlich dort gewendet, ist dabei mit dem Hyundai kollidiert und ist anschließend davongefahren. Es wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. Die Polizei Gotha (Tel. 03621781124) bittet um Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug unter der Bezugsnummer 25451354. (rd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

