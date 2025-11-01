LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ilmenau, Ilm-Kreis (ots) - In den Abendstunden des 31.10.2025 kam es erneut zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in der Ortslage Oberpörlitz. Der oder die Täter gelangten durch Aufbrechen der Terrassentüren in die Objekte und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zur Klärung des Sachverhalts wurde die Kriminalpolizei Gotha hinzugezogen, welche nun ermittelt. Bereits Anfang Oktober kam es zu mehreren ...

