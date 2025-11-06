Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Überholmanöver löst Unfall aus

Olsbrücken/Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Unfallflucht auf der B270 ermittelt die Polizeiinspektion 1 im Bereich Olsbrücken/Hirschhorn. Gesucht wird der Fahrer eines dunklen Kleinwagens, der hier am Donnerstagmorgen kurz vor 7 Uhr unterwegs war und mit seinem Verhalten einen Verkehrsunfall ausgelöst hat.

Nach den Angaben eines Autofahrers, der mit seinem Mercedes-Benz auf dem Weg von Olsbrücken in Richtung Hirschhorn war, sei ihm der dunkle Kleinwagen auf seiner Spur entgegengekommen. Der unbekannte Fahrer habe trotz Überholverbot im unübersichtlichen Kurvenbereich einen vor ihm fahrenden Wagen überholt. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich der 19-jährige Mercedes-Fahrer nach rechts aus. Er geriet in den Grünstreifen, beschädigte ein Verkehrszeichen und kam erst nach einigen Metern in der Böschung zum Stehen.

An dem Pkw entstand Totalschaden; er musste abgeschleppt werden. Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt.

Zeugen, die den dunklen Kleinwagen - vermutlich ein Kompaktwagen in der Größe eines Opel Corsa - davor oder danach auf der Strecke gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern zu melden. Insbesondere der Fahrer oder die Fahrerin des überholten Fahrzeugs wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell