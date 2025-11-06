Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Wer hat das Fenster zerstört?
Kaiserslautern (ots)
Eine Sachbeschädigung ist der Polizei am Mittwoch aus der Steinstraße gemeldet worden. Unbekannte Täter warfen hier an einem öffentlichen Gebäude ein Fenster ein.
Die Tatzeit liegt nach den derzeitigen Erkenntnissen zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.20 Uhr. Hinweise auf mögliche Verursacher gibt es bislang nicht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri
