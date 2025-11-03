Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken hinterm Steuer Unfall verursacht

Mit mehreren Strafanzeigen muss ein 33-Jähriger rechnen, der am Sonntagabend auf einem Tankstellengelände in der Goethestraße betrunken einen Unfall verursacht und sich später mit Polizeibeamten angelegt hat. Der Mann fuhr auf das Gelände und touchierte dort einen VW. Nach kurzer Diskussion mit dem Unfallgegner suchte er das Weite, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die verständigten Polizisten trafen ihn zuhause an und stellen eine deutliche Alkoholisierung bei dem Mann fest. Der uneinsichtige 33-Jährige musste die Beamten zur Abgabe einer Blutprobe in eine Klinik begleiten, woraufhin er zunehmend aggressiv wurde. Im Krankenhaus angekommen wehrte sich der Mann mit aller Kraft gegen die Maßnahmen und beleidigte die Einsatzkräfte dabei. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Friedrichshafen

Geld verzockt und betrunken E-Scooter gefahren

Nicht auf der Erfolgswelle unterwegs war ein 29-jähriger Mann, der es am Sonntagabend mehrfach mit der Polizei zu tun bekommen hat. Die Beamten waren in eine Bar im Stadtgebiet gerufen worden, weil der alkoholisierte Mann zunehmend negativ in Erscheinung trat. Sie trafen den Mann an, der offenbar ohne jedes Spielglück sein Geld im Spielautomaten versenkt hatte und offenbar deshalb nicht auch noch seine Getränke-Rechnung bezahlen wollte. Die Beamten erteilten dem 29-Jährigen einen Platzverweis, woraufhin er, nach beglichener Rechnung, zunächst zu Fuß von dannen zog. Nur kurze Zeit später fuhr er mit einem E-Scooter direkt vor das Visier der Streife. Auch beim Versuch, der Polizeikontrolle zu entkommen, hatte er kein Glück und wurde nach kurzer Verfolgung gestoppt. Eine Atemalkoholmessung ergab über 2,2 Promille, weshalb er in einer Klinik eine Blutentnahme abgeben musste. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Tettnang

Zusammenstoß mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr zwischen Tettnang und Bürgermoos. Eine 43 Jahre alte Alfa-Lenkerin fuhr von der B 467-Abfahrt nach links auf die L 333 in Richtung Tettnang ein, übersah dabei die von Tettnang herannahende 38-jährige Mercedes-Lenkerin und nahm ihr die Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Rettungskräfte versorgten die leicht verletzten Fahrerinnen und brachten sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Meersburg

Autofahrer nimmt Wohnmobil die Vorfahrt

Hoher Sachschaden entstand am Samstag gegen 14.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Stettener Straße. Ein 38 Jahre alter Mercedes- Fahrer fuhr im Bereich des Obertors auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei offenbar ein von rechts herannahendes Wohnmobil. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Am Mercedes entstand rund 7.000 Euro, am Wohnmobil rund 12.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

