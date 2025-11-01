Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 07.35 Uhr bis 13.15 Uhr wurde ein Audi A2 auf dem Parkplatz des Landratsamtes Bodenseekreis in der Glärnischstraße beschädigt. Vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken eines anderen Fahrzeugs streifte dieser den Audi am Heck. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Unfallverursacher davon. Der Schaden wird auf ca. 500.- Euro geschätzt. Zeugen, welche zur fraglichen Zeit evtl. Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 zu melden.

Überlingen

Mann bedroht Gäste mit Schlagstock

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde der Polizei in Überlingen mehrfach ein Mann gemeldet, welcher in verschiedenen Gaststätten in der Innenstadt andere Personen mit einem Schlagstock bedrohte. Am Samstag, gegen 01.39 Uhr konnte der Mann schließlich vor einer Gaststätte in der Kronengasse von der Polizei angetroffen werden. Auch gegenüber den Beamten des Polizeireviers Überlingen verhielt sich der deutlich alkoholisierte 32-jährige Mann äußerst unkooperativ und aufbrausend. Schließlich sollte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Dieser Maßnahme widersetzte er sich und versuchte mehrfach den Schlagstock zu ziehen. Mit vier Beamten gelang es dann, den aus Osteuropa stammenden Mann unter erheblicher Gegenwehr in Gewahrsam zu nehmen. Hierbei wurde der Mann, in Form von Kratzern und Schürfungen, leicht verletzt. Zur weiteren Beweissicherung wurde von der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Die weitere Nacht musste der renitente Mann bis zu seiner Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung verbringen.

Owingen

Schwerer Fußgängerunfall in Owingen - Zeugen gesucht

Am Freitag, gegen 17:03 Uhr, ereignete sich ein schwerer Fußgängerunfall in der Friedhofstraße in Owingen. Eine 40-jährige Frau, die mit ihrem Opel Astra in Richtung Bambergen unterwegs war, kollidierte mit einer 13-jährigen Fußgängerin, die die Fahrbahn in Richtung Ortskern Owingen überqueren wollte. Laut Augenzeugenberichten überquerte die Fußgängerin, die als schwer verletzt gilt, die Fahrbahn diagonal und nicht auf dem schnellsten Weg. Aufgrund des stockenden Verkehrs musste sie zwischen den Fahrzeugen hindurchlaufen, als sie von dem Opel Astra erfasst wurde. Die Fußgängerin prallte mit ihrer linken Hüfte auf die Motorhaube und mit dem Hinterkopf auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Die Verletzte wurde vom Rettungswagen erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Überlingen verbracht. Am Opel Astra entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000.- Euro, da auch die Windschutzscheibe beschädigt wurde. Die Polizei in Überlingen sucht nun weitere Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werde gebeten sich beim Polizeirevier in Überlingen unter Tel.: 07551 804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell