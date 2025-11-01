Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schlägerei mit dramatischen Folgen

Ravensburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Ravensburger Bahnhof zu einer schweren Körperverletzung, bei der mehrere Personen beteiligt waren. Gegen 00:43 Uhr am Samstag eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Gleis 2, die in eine massive Schlägerei mündete. Laut den vorliegenden Zeugenangaben befand sich eine Personengruppe im Zug von Friedrichshafen nach Ravensburg und grölte dort schon, vermutlich aufgrund überhöhtem Alkoholkonsums, herum. Als die Gruppe den Zug am Ravensburger Bahnhof verließ und das Gleis 2 betrat, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer anderen Gruppe. Der Konflikt eskalierte offensichtlich aus einem Wortgefecht heraus zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Derzeit ermittelt die Polizei gegen 5 männliche Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Im Rahmen des Gerangels biss ein 29-jähriger einem 20-jährigen derart in den Finger, dass dieser abgetrennt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst für eine weitere Versorgung in die OSK Ravensburg gebracht. Alle Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinfluss, was die Situation zusätzlich verschärfte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Vorfalls aufzuklären. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751/803-3333 entgegen.

