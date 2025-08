Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall mit drei beteiligten Autos - drei Personen verletzt (01.08.2025)

Stockach (ots)

Bereits am Freitagnachmittag hat sich auf der Heinrich-Fahr-Straße ein Unfall ereignet, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Ein 20-Jähriger geriet mit einem BMW aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Skoda einer 42-Jährigen. Eine hinter dem Skoda fahrende 50-Jährige mit einem Nissan prallte infolge dessen in das Heck des Skoda. Rettungswagen brachte alle drei Fahrer zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Blechschadens ist noch nicht bekannt.

