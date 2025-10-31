Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwenningen

Teerkolonne - Polizei ermittelt wegen Betrugs

Wegen Betrugs ermittelt der Polizeiposten Stetten am kalten Markt gegen die Arbeiter einer Teerkolonne, die in den vergangenen Tagen im Bereich Schwenningen ihre Dienste angeboten und in einem Fall auch durchgeführt haben. Die Täter, darunter ein 32-Jähriger, bieten Teerarbeiten an, die entgegen der Absprachen jedoch nicht fachgerecht und minderwertig durchgeführt werden. Die Arbeiter sind mit ausländischen Fahrzeugen unterwegs. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt warnt vor der Masche und Zahlungen an die oftmals ausländischen Konten. Im aktuellen Fall konnte eine Zahlung rechtzeitig gestoppt werden, sodass kein finanzieller Schaden entstand.

Sigmaringen

Von Bremse aus Gaspedal gerutscht - Autofahrer fährt über Kreisverkehr und Verkehrsinsel

Über einen Kreisverkehr und eine Verkehrsinsel in der Binger Straße ist am Donnerstag gegen 16.15 Uhr ein 62-Jähriger mit seinem VW Tiguan gefahren. Der Fahrer war eigenen Angaben zufolge von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht, lenkte seinen Wagen vor Schreck über die linke Fahrbahnseite in den Kreisverkehr, fuhr teils über den Kreisverkehr und die Verkehrsinsel an der ersten Ausfahrt. In einer Böschung neben der Fahrbahn kam der VW schließlich zum Stehen. Am Tiguan entstand voraussichtlich wirtschaftlicher Totalschaden von mehreren 10.000 Euro. Die Beschilderung der Verkehrsinseln wurde ebenfalls beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bad Saulgau

Alkoholisiert auf E-Scooter unterwegs

Weit über 1,1 Promille hatte ein 40-Jähriger intus, der am Donnerstagabend am Chalais Platz mit seinem E-Scooter unterwegs war und in eine Polizeikontrolle geraten ist. Der deutlich alkoholisierte Fahrer des Elektrokleinstfahrzeugs musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sieht sich nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegenüber. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen.

Pfullendorf

Sachbeschädigung noch am selben Tag geklärt

Nach der mutwilligen Sachbeschädigung an drei Fahrzeugen und einer Fensterscheibe in der Nacht auf Donnerstag (wir haben berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6148479) haben Beamte des Polizeipostens Pfullendorf noch am selben Tag bei drei Tatverdächtigen durchsucht. Die 22-Jährigen hatten offenkundig aus Frust heraus gehandelt und konnten trotz dessen, dass sie teils vermummt waren, auf einer Videoaufzeichnung identifiziert werden. Das Trio hatte es gezielt auf die Fahrzeuge und das Wohnhaus abgesehen und ging dabei geplant und mit gesteigerter Aggression vor. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf erwirkten unverzüglich Durchsuchungsbeschlüsse gegen das Trio und stellten bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen entsprechende Beweismittel sicher. Die Beteiligten haben die Tat zwischenzeitlich eingeräumt und wurden teils erkennungsdienstlich behandelt. Auf sie wird nun ein Strafverfahren zukommen.

