Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

In Gaststätte eingebrochen

Bargeld gestohlen und Alkoholika konsumiert haben Unbekannte bei einem Einbruch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer Gaststätte in der Gorheimer Allee. Die Täter brachen auf der Rückseite der Gaststätte eine Türe auf, durchsuchten mehrere Schubladen und Nebenräume und bedienten sich an den Getränken. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen. Personen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringendorf

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand ein 40 Jahre alter Autofahrer, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Mittwochvormittag in der Krauchenwieser Straße kontrolliert haben. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit zeigte der Fahrer Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Den Verdacht erhärtete ein Drogenvortest, der positiv auf Cannabis anschlug. Der 40-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sollte sich bei der Auswertung der Blutprobe bestätigen, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand, kommen auf ihn ein mehrmonatiges Fahrverbot sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro zu.

Gammertingen

Pkw gestreift und davongefahren

Beim Ausfahren von einem Parkplatz aus auf die Sigmaringer Straße hat am Dienstag gegen 15.15 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines dunkelgrauen größeren Pkw einen vorbeifahrenden Renault Twingo gestreift und an diesem Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Weil der Verursacher einfach weiterfuhr, ohne die Aufnahme des Unfalls zu ermöglichen, ermittelt nun der Polizeiposten Gammertingen wegen des Verdachts der Unfallflucht. Mögliche Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Unfallbeteiligten geben können, mögen sich unter Tel. 07574/921687 melden.

Meßkirch

Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Beim Ausparken hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr in der Ablachstraße der bislang unbekannte Fahrer eines hellen Opel Corsa einen geparkten Skoda touchiert und ist anschließend davongefahren. An dem Skoda entstand dabei Sachschaden von rund 600 Euro. Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle führt nun der Polizeiposten Meßkirch und bittet Personen, die Hinweise auf den Wagen mit Sigmaringer Teilkennzeichen (SIG) geben können, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Pfullendorf

Polizei ermittelt nach mutwilliger Sachbeschädigung

Die Scheiben von drei Fahrzeugen sowie eine Fensterscheibe haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag zwischen 2 Uhr und 3 Uhr in der Neidlingstraße auf einem Privatgrundstück eingeschlagen, beziehungsweise eingeworfen. Durch die Tat entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Unbekannten nehmen die Beamten unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell