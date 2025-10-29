Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kind auf Fahrrad von Auto angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in der Teuringer Straße ereignet hat, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise zu einem beteiligten Autofahrer. Der Unbekannte fuhr von der Dorfwiesenstraße rechts auf die Straße in Richtung Oberteuringen ein und übersah dabei offenbar ein Kind, das am Fußgängerfurt mit seinem Fahrrad die Straße überquerte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß, bei dem das Kind stürzte und sich verletzte. Der Autofahrer habe sich nach dem Wohlbefinden des Radlers erkundigt, sei dann jedoch wieder eingestiegen und davongefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Das Kind schob sein beschädigtes Rad nach Hause, wo es zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht wurde. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen, ähnlich eines Citroen C1, mutmaßlich mit "VS"-Teilkennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird als etwa 30 Jahre alt, rund 180cm groß, muskulös und gebräunt beschrieben. Er soll Deutsch ohne Akzent gesprochen haben und hellblaue skinny Jeans sowie weiße Sneaker getragen haben. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Scheibe beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch die Scheibe eines Tattoo-Studios in der Friedrichstraße offenbar mutwillig beschädigt. Die Täter warfen mutmaßlich faustgroße Steine gegen das Fenster und richteten dabei rund 1.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen, die zwischen 18 Uhr und 3 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Unerlaubt mit Pkw unterwegs

Mit mehreren Anzeigen muss ein 20-Jähriger rechnen, der am Dienstagnachmittag zum wiederholten Male unerlaubt hinterm Steuer eines Pkw saß. Ein Polizeibeamter erkannte in seiner Freizeit den bereits mehrfach wegen unerlaubten Fahrten bekannten Heranwachsenden im Gegenverkehr, versetze sich spontan in den Dienst und nahm die Verfolgung auf. An der Wohnanschrift des 20-Jährigen gab sich der Beamte als Polizist zu erkennen. Zur Unterstützung hinzugerufene Polizeibeamten führten die Kontrolle fort und stellten neben des unerlaubten Fahrens auch eine mutmaßliche Urkundenfälschung an den Kennzeichen fest. Sie beschlagnahmten sowohl die Kennzeichen als auch die Autoschlüssel des Wagens.

Überlingen

Schaufensterscheibe beschädigt

Mit mehreren Steinwürfen hat ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen das Schaufenster eines Elektronikgeschäfts in der Wiestorstraße beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise von Personen, die insbesondere um kurz vor 4 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Owingen

Mopedfahrer verletzt sich bei Ausweichmanöver

Leichte Verletzungen hat sich ein Mopedfahrer zugezogen, als er am Dienstag gegen 10.15 Uhr in der Hauptstraße einem Auto ausweichen musste und gestürzt ist. Ein 46 Jahre alter Renault-Lenker fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus und erkannte dabei den in Richtung Billafingen fahrenden 69 Jahre alten Zweiradfahrer nicht. Um eine Kollision mit dem Wagen zu verhindern, wich der Mopedfahrer aus und stürzte zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An seinem Zweirad entstand rund 1.000 Euro Sachschaden.

