Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zwei Verletzte und Sachschaden bei schwerem Verkehrsunfall auf Bundesstraße

Immenstaad (Bodenseekreis) (ots)

Am Dienstagmittag hat sich auf der Bundesstraße 31 bei Immenstaad ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstanden ist. Eine 48 Jahre alte VW-Bus-Fahrerin war in Richtung Meersburg unterwegs und kam in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 41-jähriger Kleinlaster-Fahrer stieß beim Ausweichversuch in die Leitplanke und wurde in der Folge seitlich vom VW erfasst. Der Lkw-Lenker zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu, die Unfallverursacherin wurde eher leicht verletzt. Rettungsdienste brachten die Fahrer zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der 18-jährige Beifahrer im Klein-Lastwagen blieb körperlich unverletzt. Während sich der Sachschaden am VW auf rund 50.000 Euro beläuft, wird dieser am Lkw auf etwa 30.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei denen auch die Feuerwehr im Einsatz war, kam es bis etwa 14.45 Uhr zu Sperrungen und entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Simon Göppert
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell

